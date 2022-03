Białystok. 12 mln zł na Budżet Obywatelski 2023. Wnioski można składać do 11 kwietnia

Budżet Obywatelski funkcjonuje w Białymstoku już od dekady. W tym czasie zrealizowanych zostało niemal 200 projektów na kwotę ok. 83,4 mln zł.

To na przykład Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza od kilku miesięcy działające w w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi. Jest tu mnóstwo książek, planszówki, centrum multimedialne z komputerami, z których może skorzystać każdy chętny. Do tego miejsce na spotkania. - Spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki policjantami czy psychologami. Życie tutaj wre - uśmiecha się Mariusz Pęza, dyrektor szkoły.

Ale gdyby nie możliwości, jakie daje budżet obywatelski, to miejsce prawdopodobnie by nie powstało. Po prostu - nie byłoby na to pieniędzy, bo urządzenie centrum kosztowało około pół miliona złotych. To już czwarty projekt z budżetu, zrealizowany w szkole.

To właśnie w ZSTiO zainaugurowana została tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego.