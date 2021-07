Białostockie Studio Piosenki Jerzego Tomzika zaprasza na Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie

Już od 30 lat Białostockie Studio Piosenki pomaga młodym Podlasianom rozwijać ich muzyczne umiejętności. Niektórzy pod okiem Jerzego Tomzika latami szkolą swój wokalny warsztat.

Ci, którzy chcą zdobyć muzyczną wiedzę w skondensowanej formie, mają szansę zrobić to na wakacyjnych "Podlaskich Warsztatach Piosenkarskich".

- Kiedyś na warsztaty organizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Związek Polskich Artystów Kompozytorów Rozrywkowych dostawały się dwie czy trzy osoby z Białegostoku. Uważaliśmy że jest to niewystarczające, bo mamy tu ogrom wspaniałej i utalentowanej młodzieży. I skoro nie mógł przyjść Mahomet o góry, to przyszła góra do Mahometa - mówi Jerzy Tomzik.

I tak narodziła się idea białostockich wakacyjnych warsztatów. Tegoroczna, 24. już edycja ruszy już 9 sierpnia. Młodzi ludzie przez dwa tygodnie będą doskonalić swój wokalny talent pod okiem specjalistów.