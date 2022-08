Białostockie Klasyki Nocą z nowymi ciekawymi autami. Dla takich samochodów warto odwiedzać czwartkowy zlot (zdjęcia)

Białostockie Klasyki Nocą (4.08.2022)

To już tradycja, że co czwartek o godz. 18 przy Placu Jana Pawła II odba się event p.t. Białostockie Klasyki Nocą. Przed Pałacem Branickich można wtedy obejrzeć co najmniej 25-letnie auta. Ale pojawiają się też nowsze rodzynki. Jakie samochody odwiedziły czwartkowy spot? Zobaczcie fotorelację przygotowaną przez Marcdphoto Fotografia