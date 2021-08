Białostockie Klasyki Nocą przed Pałacem Branickich znów cieszyły fanów starej motoryzacji (zdjęcia)

Białostockie Klasyki Nocą znów oczarowały mieszkańców

Spotykają się dla ludzi, bo w rzeczywistości, to oni są najciekawsi. Samochody to tylko dodatki. To główny powód spotów organizowanych co czwartek na parkingu obok Pałacu Branickich. I tym razem było podobnie. Podczas wydarzenia Białostockie Klasyki Nocą, które wpisało się już na stałe w kalendarz białostockich imprez związanych z motoryzacją, jak zwykle nie mogło zabraknąć starych BMW, mercedesów, czy volkswagenów. Pojawiło się nawet porsche 911 z lat 80-tych.

Organizatorzy zapraszają każdego miłośnika klasycznej motoryzacji. Czwartkowe spotkania to świetna okazja do wymiany doświadczeń i miłego spędzenia wolnego czasu. Mimo że kryterium pożądanych aut i motocykli to wiek minimum 25 lat, to pojawiają się też młodsze samochody, które na naszych drogach budzą nie mniejsze zainteresowanie.

Więcej o spotach organizowanych przez pasjonatów starej motoryzacji znajdziecie na fanpejdżu: Białostockie Klasyki Nocą