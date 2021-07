Białostockie Centrum Onkologii najlepiej ocenianym szpitalem onkologicznym w Podlaskiem według portalu Onkomapa.pl

Według portalu Onkomapa.pl w województwie podlaskim najwyżej ocenianym przez pacjentów ośrodkiem jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z oceną 4,3/5. Pacjenci BCO, którzy zamieścili opinie na portalu Onkomapa.pl podkreślali bardzo wysoki poziom opieki personelu oraz sposób leczenia.

Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO, podkreśla, że aktywność pacjentów w serwisie Onkomapa.pl jest niezwykle cenną informacją zwrotną dla kierowników placówek medycznych, dającą poczucie satysfakcji z pozytywnych efektów podejmowanych działań i wprowadzanych zmian, ale także wskazującą obszary, które trzeba udoskonalić.

- Cieszy mnie fakt, że Białostockie Centrum Onkologii jest najwyżej ocenianą placówką onkologiczną na Podlasiu i jedyną w północno-wschodniej części kraju zapewniającą kompleksową opiekę i leczenie nowotworów - mówi dyrektor BCO. - Jako priorytet traktuję profesjonalną opiekę nad pacjentem. Najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjentów i ich komfort, co przekłada się także na wysokie oceny w internetowym głosowaniu. Jestem dumna z całego zespołu BCO, który do swojej pracy podchodzi z dużym zaangażowaniem, a do pacjenta z empatią. Tym bardziej cieszy fakt, że pracownicy naszego szpitala są doceniani przez pacjentów. Od początku pełnienia funkcji dyrektora BCO moją przewodnią myślą było „zarządzanie i przywództwo w zmianie”. Wszystkie pozytywne komentarze są motorem napędowym do dalszego rozwoju placówki.