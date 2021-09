Białostocki WORD szkolił kandydatów na egzaminatorów nauki jazdy. Nie wszystkim udało się zdać

- Białystok okazał się gościnny dla zdających egzaminatorów. Możliwość ćwiczenia na placu i na pojazdach WORD-u - także w ruchu drogowym (ośrodek specjalnie zmienił organizację egzaminowania kandydatów na kierowców) sprawiła, że zdawalność była znacznie wyższa niż przeciętna. Dla ośrodka z ul. Wiewiórczej i dla całego województwa podlaskiego wizyta ministerialnej Komisji Weryfikacyjnej były ważnym wydarzeniem. W tej części Polski ostatni raz komisja gościła bowiem 11 lat temu - mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.

Kandydaci na egzaminatorów z Podlaskiego i okolic musieli jeździć na egzaminy daleko, bo m. in. do Gdańska, Częstochowy i Rzeszowa. Możliwość ćwiczenia w stolicy województwa mocno ucieszyła podlaskich egzaminatorów, którzy chcieli uzyskać prawo egzaminowania na nowe kategorie oraz kandydatów do tego zawodu. A dyrekcja WORD Białystok zdecydowała, aby wystąpić o prawo organizacji egzaminów również w 2022 roku. I po bardzo dobrych ocenach - jakie wystawili ośrodkowi i członkowie Komisji i egzaminowani - ma spore szanse, by tak się stało.