Białostocka spółka TenderHut – debiutant na rynku NewConnect – w 2020 roku podwoiła zysk netto

– To co nas wyróżnia wśród innych technologicznych spółek, to jest to, że nasz model biznesowy budujemy na trwałej relacji z klientem. Co powoduje, że rozwijamy się trochę, jak firmy z modelu Software as a Service, które w każdym miesiącu mają kolejnych subskrybentów na swoje usługi. Tak samo jest z TenderHut. Szczycimy się tym, że mamy bardzo niski wskaźnik rezygnacji klientów z naszych usług. Stajemy się dla nich miejscem, w którym mogą zaspokoić większość swoich technologicznych potrzeb – tak tajemnicę regularnych i dynamicznych wzrostów spółki tłumaczy Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut SA.