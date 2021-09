Białostocka policja zatrzymała 22-latka podejrzanego o kradzież sześciu katalizatorów (zdjęcia, wideo)

Nad sprawą pracowali policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu białostockiej komendy przy współpracy z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej. Ustalili tożsamość podejrzanego o kradzieże.

- Okazał się nim 22-letni białostoczanin. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów dzięki nagraniom z monitoringu - poinformowała w poniedziałek aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka z białostockiej komendy.

Do zatrzymania podejrzanego doszło kilka dni wcześniej, w centrum miasta. W mieszkaniu 22-latka śledczy znaleźli rzeczy, które mogły służyć do popełnienia przestępstw, w tym piłę i lewarek. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu sześciu zarzutów kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.