Białostoccy rzemieślnicy zostali uwiecznieni na wyjątkowych fotografiach. Ich niewielkie warsztaty z aparatem odwiedził Jakub Jaroszewicz

Masowa produkcja od lata wypiera z rynku profesje takie jak krawiec, szewc, kaletnik, kuśnierz, zdun, modysta, kapelusznik, szlifierz, bednarz czy lutnik. Tradycyjnych rzemieślniczych zakładów z przestrzeni polskich miast ubywa z każdym rokiem. Nie inaczej jest w Białymstoku.

Małe warsztaty, które przetrwały próbę czasu, najczęściej od lat mieszczą się w tym samym miejscu. Jakub Jaroszewicz, rodowity białostoczanin i fotograf, przez ostatni rok przemierzał swoje rodzinne miasto, odwiedzając te niewielkie lokale.

- Przechadzając się ulicami Białegostoku można jeszcze znaleźć te stare, kilkudziesięcioletnie szyldy. I prowadzą one do na szczęście wciąż działających warsztatów. A gdy do nich wchodzimy, jest jakbyśmy cofnęli się w czasie - przyznaje. - Gdy poznałem historie tych rzemieślników uznałem, że ten mały skrawek białostockiej historii warto pokazać innym.

Tak narodził się pomysł na stworzenie wystawy "Białostoccy rzemieślnicy". Jej wernisaż odbył się w piątek (25.11) w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.