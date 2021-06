Białostoccy nauczyciele uczą się uczyć po europejsku

W tym edukacyjnym projekcie, realizowanym w szkole w ramach unijnego programu POWER, bierze udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji. Pedagodzy korzystają z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych.

- Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo-matematycznych – mówi Agata Baczewska, koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10.

Pierwsze szkolenie po przerwie

Czerwcowy wyjazd na Maltę to pierwsza mobilność nauczycieli po przerwie spowodowanej pandemią. Pięcioro nauczycieli – matematyki, biologii, chemii, fizyki i informatyki wzięło udział w szkoleniu CLIL (Content and Language Integrated Learning) w szkole Alpha School of English. Metoda CLIL to forma zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.