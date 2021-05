Białoruś. Zatrzymanie polskiego samolotu przez służby Łukaszenki. Podlaski poseł i społeczność białoruska apelują o pomoc

Sprawa wzbudza ogromne emocje. Przed Konsulatem Białorusi w Białymstoku w poniedziałek stanęli poseł Paweł Krutul i przedstawicielki białoruskiej społeczności. Wspólnie zaapelowali do władz Polski oraz do Unii Europejskiej o pomoc i konkretne wsparcie. Ich zdaniem Europa powinna podjąć poważne kroki, by powstrzymać działania władz Białorusi.

- Jesteśmy przerażeni sytuacją, która miała miejsce wczoraj. Został zatrzymany polski samolot pod eskortą uzbrojonego Miga 29. Sprowadzono go do Mińska. Na pokład weszły jednostki OMON-u i wyprowadziły opozycjonistę Romana Protasiewicza. Nie zgadzamy się na to. Akcja była skoordynowana przez służby Białorusi. Obawiamy się, że Łukaszenka może posunąć się dalej, by utrzymać swoją władzę. Nie ma zgody parlamentu polskiego. Solidaryzujemy się z białoruskimi działaczami i wspieramy ich – mówił poseł Paweł Krutul przed konsulatem

