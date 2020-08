Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży już od września! Zobacz, które preparaty otrzymasz za darmo [PEŁNA LISTA]

- Progesteron jest strażnikiem ciąży. Jeżeli kobieta cierpi na niewydolność ciałka żółtego, to musimy ją wtedy wspierać hormonami, aby utrzymać ciążę. Co do innych preparatów hormonalnych, to również bywają niezbędne, w zależności od sytuacji pacjentki. Często ciężarne wymagają wysokospecjalistycznego leczenia hormonalnego w szpitalu, które potem jest kontynuowane ambulatoryjnie i wówczas bezpłatny dostęp do leków jest naprawdę dużym wsparciem.

Jak podkreśla Kinalski, także wszelkie insuliny, które podawane są kobietom w przypadku cukrzycy ciążowej lub przedciążowej, również powinny być bezwzględnie na tej liście.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w przyszłości lista całkowicie refundowanych leków dla kobiet w ciąży będzie poszerzana. A które konkretnie leki będą darmowe od września? W galerii zamieszczamy pełną listę bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży!