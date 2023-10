Bez prądu w podlaskim. Gdzie 7.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Filipów Drugi, numery: od 13 do 27

9.10 od godz. 8:00 do 15:00

Gulbieniszki, numery: od 1 do 10, od 19 do 27, Sidory, numery: 2, od 12 do 19, Sidory Zapolne, numery: od 3 do 4, Ścibowo, numery: od 1 do 10

10.10 od godz. 8:00 do 15:00

Bakałarzewo, ul. Kolonie numery: od 1 do 5, Nowa Wieś

11.10 od godz. 8:00 do 15:00

Sokołowo, Maryna, 1

12.10 od godz. 8:00 do 15:00

Jeleniewo, ul. Kolonia Jeleniewo numery: od 1 do 5, ul. Polna numery: od 1 do 5

12.10 od godz. 8:00 do 15:00

Przerośl, ul. Suwalska numery: od 1 do 4, ul. Rynek numery: od 11 do 14, ul. Żabia numery: od 1 do 14

13.10 od godz. 8:00 do 18:00