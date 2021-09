Bez prądu w podlaskim. Gdzie 6.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (6.09 10:08) nie ma prądu w podlaskim?

Suwałki

Suwałki, ul. Bakałarzewska numery: 35C, 94A, od 98 do 100B, ul. Zastawie Ferma, Potasznia, Żwirownia

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski

Sztabin, ul. Augustowska 55 (PEGAZUS), 94 (Stacja Paliw), Fiedorowizna, Ewy, Karoliny, numery: od 2 do 7, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21

6.09 od godz. 8:00 do 13:00

powiat suwalski

Bolcie, 1, Wiżgóry, numery: od 8 do 9, Wiżajny, Kolonie - numery: od 50 do 62

6.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat sejneński

Wojciuliszki, 5

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zambrowski

Długobórz, ul. Krótka nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ul. Podleśna nr 1, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 21, dz.15/7, ul. Słoneczna nr 1, 3, ul. Spacerowa nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 19, ul. Zambrowska nr 2, 8, 10, 12, 14; gm. Zambrów

6.09 od godz. 8:00 do 15:00