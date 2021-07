Bez prądu w podlaskim. Gdzie 6.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (6.07 7:08) nie ma prądu w podlaskim?

powiat łomżyński

Drogoszewo, ul. Długa bud. od nr 6 do 39, ul. Lipowa bud. od nr 1 do 23, ul. Nowa bud. nr 3, 4, 5, 6, 9, b/nr, ul. Słoneczna bud. nr 1, 2, 3, 4, ul. Spokojna bud. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Szkolna bud. od nr 2 do 21; gm. Miastkowo

6.07 od godz. 7:00 do 15:00

Chomentowo, Uśnik, Uśnik-Dwór, bud nr 1, Wierzbowo, ; gm. Śniadowo

6.07 od godz. 7:00 do 20:00

powiat sokólski

Korycin, ul. Ogrodowa 4, 4a, 4b, 5, 7, 9, 10, 12, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Pogodna 4, ul. Knyszyńska 2A(UG),2B,1,7,6,9,11,15,13,17,19,21,23,,25,27,31,33,33A,33B

6.07 od godz. 7:00 do 15:00

Białystok

Białystok, ul. Różana 7, 9, 13, 15, ul. Rumiankowa 2, 4, 5, 8, 9, 9A/1, 10, 10/1, 12, ul. Słonecznikowa 25

6.07 od godz. 6:00 do 19:00