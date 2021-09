Bez prądu w podlaskim. Gdzie 4.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (4.09 8:08) nie ma prądu w podlaskim?

powiat białostocki

Grabówka, ul. Ananasowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, ul. Brzoskwiniowa 2, 4, ul. Cyprysowa 1, 1A, 2, 4, 6, 10, 10B, 10C, 10D, 10E, 22, 24, 25, 27, ul. Leszczynowa 14/1, 27, 31, ul. Leśna 1, ul. Leśna Polana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 55, 57, ul. Magnoliowa 16

4.09 od godz. 6:30 do 9:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Suwałki

Suwałki, ul. Bakałarzewska numery: 35C, 94A, od 98 do 100B, ul. Zastawie Ferma, Potasznia, Żwirownia

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

Suwałki, ul. Władysława Łokietka numery: od 1 do 94, ul. Władysława Jagiełły numery: 12, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, od 66 do 111, ul. Mieszka I numery: 6, od 21 do 46, ul. Kazimierza Wielkiego numery: od 27 do 29

7.09 od godz. 8:00 do 15:00