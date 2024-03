Bez prądu w podlaskim. Gdzie 4.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (4.03 7:04) nie ma prądu w podlaskim?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Jasionowo, numery: od 5 do 51, Białorogi, numery: od 1 do 19, Suchodoły, działka nr 21/2, 21/3, 21/5

4.03 od godz. 8:00 do 12:00

Jazy, numery: 1, 3, 4, pole biwakowe

5.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat suwalski

Kociołki, numery: od 5 do 8

5.03 od godz. 8:00 do 15:00

Potopy, numery: od 1 do 25, Olszanka, numery: od 1 do 19, Michałówka, numery: od 1 do 7, Sikorowizna, numery: od 1 do 14, Poszeszupie-Folwark, numery: od 2 do 21

7.03 od godz. 8:00 do 15:00