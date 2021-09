Bez prądu w podlaskim. Gdzie 3.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (3.09 6:08) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. Pałacowa 4, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 29, ul. Sienkiewicza 28A, ul. Warszawska 6, 8, 9, 10, 14, 14A, 16, 18

3.09 od godz. 6:00 do 19:00

powiat bielski

Orla, ul. Bielska (posesje nr: 48, 50)

od 2.09 godz. 21:00 do 3.09 godz. 10:00

Orla, ul. Bielska (nr parzyste od 44 do 46 oraz nr nieparzyste od 25 do 35), ul. Henryka Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 24 oraz nr nieparzyste od 1 do 17), ul. Ogrodowa (nr parzyste: 4, 6 oraz od 12 do 24, nr nieparzyste od 13 do 23, dz. 38)

3.09 od godz. 6:00 do 10:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Pobondzie, numery: od 16 do 23, Postawele, 16, Lizdejki, numery: od 1 do 11

3.09 od godz. 8:00 do 12:00

Pobondzie, numery: od 1 do 51, Kadaryszki, numery: od 1 do 18, Rowele, 36, Rutka-Tartak, ul. Północna numery: od 1 do 6

3.09 od godz. 8:00 do 16:00