Bez prądu w podlaskim. Gdzie 3.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Osinki, 3, 9, od 12 do 16, od 20 do 32, 48, 49, dz. 20/2, plac budowy

3.08 od godz. 8:00 do 13:00

Okuniowiec, 13, 27, 28, od 40 do 45, od 50 do 55, 63, dz. 13/24

3.08 od godz. 10:00 do 15:00

Okuniowiec, od 98 do 104, od 109 do 115, 122, 124, od 127 do 133, 136, 139, plac budowy

3.08 od godz. 12:00 do 18:00

Białorogi, nr 1, od 6 do 8A, od 11 do 19, Hydrofornia UG Jeleniewo, dz. 13/1, 28/1, 35/3, 41/1

4.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski

Kolnica, droga Podborowa od nr 70 do nr 87

4.08 od godz. 8:00 do 15:00