Bez prądu w podlaskim. Gdzie 30.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (30.06 6:07) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. Wesoła 20, 20A, 20B, 22, 25, 27, 36, 36/3, 36/4, ul. Zwierzyniecka 13, 15, 15A, 17, 19, 19/1, 19A, 19B, 21, 21/1

30.06 od godz. 6:00 do 19:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Netta Pierwsza, numery: od 49 do 60

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sosnowo, numery: od 1 do 5, 7, 9, od 11 do 12, Kopiec, numery: 3, 5

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat suwalski

Burniszki, numery: od 5 do 9

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Podwysokie Jeleniewskie, numery: 17, 18

1.07 od godz. 0:00 do 0:00

Ignatowizna, numery: od 4 do 9

5.07 od godz. 8:00 do 15:00