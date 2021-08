Bez prądu w podlaskim. Gdzie 29.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Bakałarzewo, inne Kolonie numery: od 9 do 12, ul. Filipowska numery: od 10 do 36 30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Rutka-Tartak, ul. Suwalska numery: od 25 do 35, Pobondzie, numery: od 35 do 45 2.09 od godz. 12:00 do 18:00

Rutka-Tartak, ul. Młynarska numery: od 1 do 19, ul. Szkolna numery: od 1 do 30 2.09 od godz. 10:00 do 15:00

Rutka-Tartak, ul. Leśna numery: od 1 do 2, ul. Suwalska numery: od 1 do 22, ul. 3 Maja działka 37/5 2.09 od godz. 8:00 do 12:00

Wiżajny, ul. Wierzbołowska numery: od 1 do 27, ul. Szkolna numery: od 1 do 3 3.09 od godz. 12:00 do 18:00

Rogożajny Małe, numery: od 3 do 8, Rogożajny Wielkie, numery: 5, od 9 do 17, 26 3.09 od godz. 10:00 do 15:00

Pobondzie, numery: od 1 do 51, Kadaryszki, numery: od 1 do 18, Rowele, 36, Rutka-Tartak, ul. Północna numery: od 1 do 6 3.09 od godz. 8:00 do 16:00

Pobondzie, numery: od 16 do 23, Postawele, 16, Lizdejki, numery: od 1 do 11 3.09 od godz. 8:00 do 12:00

Słobódka, numery: od 33 do 41, Żyrwiny, numery: od 1 do 15 30.08 od godz. 10:00 do 15:00

Dołubowo, (posesje od nr 14 do 20, nr 33 oraz od 94 do 106) 3.09 od godz. 7:00 do 14:00

Dołubowo, (posesje od nr 1 do 13 oraz od 108 do 122) 2.09 od godz. 7:00 do 14:00

Knyszyn, ul. Grodzieńska od 99a do 150, Tartak, Jaskra, kolonie od 35 do 107 2.09 od godz. 8:00 do 14:00

Ogrodniki, od 4 do 15; dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Wojtówce, kolonia 48, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Guzy, kolonia ferma drobiu, Jaskra, kolonie od 24 do 34, Kalinówka Kościelna, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16 3.09 od godz. 8:00 do 16:00

Orla, ul. Bielska (nr parzyste od 44 do 46 oraz nr nieparzyste od 25 do 35), ul. Henryka Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 24 oraz nr nieparzyste od 1 do 17), ul. Ogrodowa (nr parzyste: 4, 6 oraz od 12 do 24, nr nieparzyste od 13 do 23, dz. 38)

2.09 od godz. 21:00 do 23:00

Orla, ul. Bielska (posesje nr: 48, 50)

od 2.09 godz. 21:00 do 3.09 godz. 10:00

3.09 od godz. 6:00 do 10:00