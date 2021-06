Bez prądu w podlaskim. Gdzie 29.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (29.06 15:08) nie ma prądu w podlaskim?

powiat augustowski

Jasionowo, numery: 11, 12, 15, 15A, od 30 do 33A, 49, 51, działka

29.06 od godz. 8:00 do 16:00

Białystok

Białystok, ul. Gajowa 56, 58, 62, ul. Generała Józefa Hallera 17, 17A, 17B, 19, 21, 23

29.06 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Sukienna 2A

29.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat wysokomazowiecki

Warele-Filipowicze, (posesje od nr 1 do 16)

29.06 od godz. 13:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Netta Pierwsza, numery: od 49 do 60

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sosnowo, numery: od 1 do 5, 7, 9, od 11 do 12, Kopiec, numery: 3, 5

30.06 od godz. 8:00 do 14:00