Bez prądu w podlaskim. Gdzie 28.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (28.07 9:07) nie ma prądu w podlaskim?

powiat zambrowski

Tabędz, Zagroby-Zakrzewo, ; gm. Zambrów

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sokólski

Kuźnica, ul. Kresowa cała, ul. Wschodnia od 2 do 10, ul. Leśna od 10 do 43, ul. Podlipska 33

28.07 od godz. 7:30 do 14:00

powiat augustowski

Lubinowo, 1, 6A, 7, 8

28.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat białostocki

Turośń Dolna, 104 E

28.07 od godz. 9:00 do 12:00

Białystok

Białystok, ul. Chorwacka 8, 9, 10, 14, 15, 19, ul. Czeska 9, 11, 13, ul. Kubańska 3, ul. Polowa 25, 25B, 43, 48, ul. Słoweńska 7, 9, 11, 13, ul. Wietnamska 5/4

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

Białystok, ul. Wincentego Witosa 12, 16, 24, ul. Generała Władysława Sikorskiego 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,, ul. Skrajna 12, 13, 14, 15, 16,

28.07 od godz. 8:00 do 20:00