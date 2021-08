Bez prądu w podlaskim. Gdzie 25.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat białostocki

Sobolewo, Suwałki, ul. Sejneńska 82, 84

25.08 od godz. 7:00 do 17:00

Sobolewo, numery: od 18 do 86, Krzywe, numery: od 60A do 69, Suwałki, ul. Sianożęć 10

26.08 od godz. 8:00 do 16:00

Glinki, Słucz, Mikuty, gm. Radziłów, Chrzanowo, bud nr 10, Wilamowo, bud. nr od 1 do 34; gm. Przytuły

31.08 od godz. 8:00 do 13:00

Czaczki Wielkie, od 22 do 42

25.08 od godz. 8:00 do 12:00

Czaplino, od 1 do 16

26.08 od godz. 8:00 do 14:00

Łapy, ul. Sosnowa

27.08 od godz. 8:00 do 12:00

Księżyno, ul. Mazowiecka, ul. Szpacza, ul. Jaskółcza, ul. Bociania, ul. Przepiórcza, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Gołębia

30.08 od godz. 8:00 do 9:30