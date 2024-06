Bez prądu w podlaskim. Gdzie 24.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (24.06)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (24.06 8:03) nie ma prądu w podlaskim?

powiat augustowski Jeziorki, numery: 54, 54A, 54B, 54C, 77, 79, 82, Rutki Nowe, numery: od 4 do 40, od 74 do 88, Rutki Stare, numery: 1, od 5 do 38, od 43 do 48, od 52 do 67, 70

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kolneński Stawiski, ul. 550-lecia Stawisk od nr 1 do 10a, nr 12, 14, 16, 16a, 18, 20, ul. Łomżyńska nr 21, 23, 25, 33, 41, 43, Hydrofornia, SKR

24.06 od godz. 7:30 do 19:00 powiat białostocki Przechody, bud nr 1, 2, 3, 5, Sojczyn Borowy, bud od nr 56 do 59; gm. Grajewo

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski Biała Woda, numery: od 25 do 33, Żywa Woda, numery: od 1 do 17, Potasznia, 1

27.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski Mołowiste, numery: od 32 do 34F, od 37 do 41

27.06 od godz. 10:00 do 14:00 powiat sejneński Budwieć, numery: od 1 do 4, Zelwa, numery: od 8 do 18, 23A

2.07 od godz. 9:00 do 17:00 powiat kolneński Gietki, bud nr 42, 44, 44a, 45, domek letniskowy, Niksowizna, bud nr 44; gm. Kolno

24.06 od godz. 10:00 do 15:00 Stawiski, ul. 550-lecia Stawisk nr 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ul. Cedrowska nr 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 26, 36e, 36f, 42, 43, Sklep Rybny, Przedszkole, Piekarnia, Młyn, Stadion, ul. Furmańska nr 3, ul. Ogrodowa nr 14, ul. Parkowa od nr 1 do 9, nr 15, ul. Polowa nr 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 20A, 21, 22, 23, Sklep GS, ul. Projektowana od nr 1 do 20, ul. Utrata nr 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 10, 12, pl. Plac Wolności nr 4

25.06 od godz. 8:30 do 13:00

powiat grajewski Rajgród, ul. Kolonia Lewa nr 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, Tobyłka, bud nr 14, 15, 16; gm. Bargłów Kościelny

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wojdy, bud od nr 7 do 14; gm. Rajgród

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Boczki-Świdrowo, bud nr 2, 3, 6, 7, od nr 9 do 42, OSP, Kurejwa, bud od nr 1 do 29, Kurki, bud od nr 1 do 6, nr 30, 31; gm. Grajewo

26.06 od godz. 9:00 do 15:00 Niedźwiadna, bud od nr 35 do 46, nr 50, Remiza, Szkoła, Ujęcie Wody; gm. Szczuczyn

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kacprowo, bud nr 38, 39, 41, Ruda, działka nr 151/1; gm. Grajewo

27.06 od godz. 9:00 do 15:00

Mazewo, bud od nr 1 do 10, od nr 12 do 17, Ubojnia cieląt; gm. Szczuczyn

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łomżyński Miastkowo, ul. Krótka nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7b, 8, 14, ul. Boczna nr 1, 2 ,4, ul. Długa nr 2, 4, 6, Zlewnia Mleka, Ośrodek Zdrowia, ZGK, ul. Łomżyńska nr 4, 6, 8, 9a, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40a, 54, Sklep "ZENIT", Bank Spółdzielczy, Szkoła Podstawowa, Sklep Rolno-Przemysłowy, Sklep "MaxiMix", Zakład Pogrzebowy, ul. Kacpra Wielocha nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42a, 43, Sklep Spożywczy

25.06 od godz. 9:00 do 13:00

Jedwabne, ul. Konopnickiej od nr 11 do 22, ul. Kościuszki nr 12, ul. Mickiewicza od nr 2 do 23 i od nr 8 do 46, ul. Nowa od nr 3 do 25, ul. Wojska Polskiego nr 17, 28, 30, 34, 36, 40, 42a, 46

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sokólski Szumowo, ul. 1 Maja od nr 60 do 97

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat białostocki Nowe Krzewo, bud nr 24, Stare Krzewo, bud nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Stacja Bazowa T-Mobile nr 23210, Stacja Bazowa PLAY nr BIA5540A; gm. Zawady, Sikory-Bartyczki, bud nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sikory Tomkowięta - bud nr 7; gm. Kobylin-Borzymy

27.06 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

