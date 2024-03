Bez prądu w podlaskim. Gdzie 24.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Wołownia, numery: od 1 do 4

25.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kolonia Przerośl, numery: od 2 do 17

25.03 od godz. 8:00 do 15:00

Nowa Przerośl, numery: od 28 do 37, Tuniszki - numery: od 2 do 4

26.03 od godz. 8:00 do 15:00

Udryn, numery: od 2 do 8, 15, 17, 18, 20, domki letniskowe

26.03 od godz. 8:00 do 15:00

Stary Skazdub, numery: od 14 do 24

27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bakałarzewo, ul. Pensjonatowa

27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Udryn, numery: 1, 16

27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Polimonie, numery: od 1 do 20, Jodoziory, numery: od 1 do 6, Ługiele, 22, Bondziszki, numery: od 1 do 30

3.04 od godz. 9:00 do 12:00