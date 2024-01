Bez prądu w podlaskim. Gdzie 16.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (16.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski Adamowizna, Orlinek, Jeglówek, 7, Linówek

17.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sejneński Piotrowa Dąbrowa, Wysoka Góra, Królówek, numery: od 2 do 6, Wiatrołuża Pierwsza, numery: od 1 do 13, Wiatrołuża Druga, 11, Bobrowisko, numery: od 1 do 17, Jeglówek, numery: od 1 do 8, Jegliniec, Kaletnik, numery: od 1 do 81, Mały Kaletnik – numery: od 33 do 79, Czarna Buchta, numery: od 10 do 17

18.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zambrowski Zambrów, ul. Fabryczna, ul. Mazowiecka, ul. 71 Pułku Piechoty

17.01 od godz. 7:00 do 22:00 Zambrów, ul. rtm. Witolda Pileckiego nr 42a, 51a, 42c, 42e, 42f, 42h, Przepompownia ZCiW, ul. Świerkowa nr 2, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 30, 51, Cieciorki, bud nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2k, 2j, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7; gm. Zambrów

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

19.01 od godz. 14:00 do 22:00 Zambrów, ul. Fabryczna, ul. Mazowiecka, ul. 71 Pułku Piechoty

20.01 od godz. 8:00 do 16:00 Zambrów, ul. Białostocka, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. 71 Pułku Piechoty

22.01 od godz. 7:00 do 22:00 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II nr 1a - Kościół i Plebania

23.01 od godz. 8:00 do 19:00 Zambrów, ul. Białostocka, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. 71 Pułku Piechoty

26.01 od godz. 7:00 do 22:00

powiat grajewski Kosówka, bud od nr 44 do 48, działka 170/12, Miecze, bud nr 37, Wólka Mała, bud od nr 1 do 9; gm. Rajgród

17.01 od godz. 8:00 do 15:00 Janowo, ul. Jaśminowa nr 15, 17, działka nr 31/3; gm. Łomża

17.01 od godz. 8:00 do 13:00

Bukowo Duże, Żebry, ; gm. Wąsosz, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo-Pieniążek, ; gm. Radziłów

18.01 od godz. 7:00 do 17:00 Rakowo, bud nr 25, 26; gm. Szczuczyn

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 Bagienice, gm. Wąsosz

22.01 od godz. 6:30 do 10:30 Kędziorowo, bud. od nr 12 do 34, zlewnia mleka; gm. Wąsosz

22.01 od godz. 9:00 do 13:00 Kędziorowo, bud. od nr 2 do 11; gm. Wąsosz

22.01 od godz. 11:00 do 14:30 Kudłaczewo, bud od nr 1 do 13; gm. Wąsosz

23.01 od godz. 6:30 do 10:30 Komosewo, bud nr 12, 13, od nr 17 do 28; gm. Wąsosz

23.01 od godz. 13:30 do 16:00 Wąsosz, pl. Plac Rzędziana nr 20, 21, 22, 24, 25, Klasztor, ul. Świętojańska od nr 2 do 26

24.01 od godz. 6:30 do 10:30

Sulewo-Prusy, bud od nr 2 do 30, Zlewnia Mleka; gm. Wąsosz

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 Sulewo-Kownaty, bud od nr 6 do 36: gm. Wąsosz

24.01 od godz. 11:30 do 16:00 Ławsk, bloki nr 1, 2, 3, bud od nr 42 do 91, od nr 107 do 111, nr 125, 127, Kiosk, OSP, Świetlica, TPSA, Kotłownia, Szkoła, Zlewnia Mleka; gm. Wąsosz

25.01 od godz. 6:30 do 10:30

Ławsk, bud od nr 1 do 41, od nr 92 do 98, od nr 102 do 105, dawna baza SKR, przepompownia; gm. Wąsosz

25.01 od godz. 8:30 do 13:30 Nieciki, bud od nr 1 do 7, od nr 11 do 40, Remiza, Zlewnia; gm. Wąsosz

25.01 od godz. 12:00 do 16:00 Wąsosz, ul. 11 Listopada nr 14, 16, ul. Mazowiecka od nr 1 do 42, od nr 60 do 99, ul. Piaskowa nr 1

26.01 od godz. 6:30 do 10:30

Grajewo, ul. Franciszka Stefczyka nr 2, dz. nr geod. 2327/7, 2327/8; m. Grajewo

26.01 od godz. 9:00 do 15:00 powiat augustowski Podgórze, ul. Kościelna od nr 3 do 54, Kościół, Ogródki działkowe, ul. Piękna nr 4, 7, 12, 13, 14, 15, 19, b/nr, ul. Miła nr 3, 5, ul. Słoneczna nr 4, 6, 11, 13, b/nr, ul. Kręta nr 22, 40, 44, ul. Mazura nr 1, 4, ul. Łomżyńska nr 17, 19, 21, 22, 24, 26, 30, Remiza, Sklep, Bar, Zakład Wulkanizacyjny, ul. Szkolna nr 1, 3, 4, 5, 6, Szkoła; gm. Łomża

22.01 od godz. 9:00 do 11:00 Podgórze, ul. Cicha nr 5, 7, 9, 11; gm. Łomża

23.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat sokólski Szumowo, ul. Szkolna od nr 1 do 17, Szkoła, Piekarnia, Szumowo Nowe - bud 5, 6, 6a; gm. Szumowo, ul. Cmentarna od nr 1 do 24, budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul. 1 Maja nr 35, Sklep Mięsny, ul. Przemysłowa od nr 10a do 30, Sala Balowa "Akcent", Warsztat Stolarski "Trumex", Zakład POM+budynek mieszkalny na terenie POM, Stacja Diagnostyczna, ul. Sosnowa nr 14, 15, 17, dz. 324, b/nr, Wyszomierz Wielki, bud nr 1, 2, 5, 6; gm. Szumowo

23.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białostocki Zalesie, bud od nr 1 do 31, Remiza, Hydrofornia; gm. Wąsosz

23.01 od godz. 9:00 do 13:30

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

