Bez prądu w podlaskim. Gdzie 12.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Zusno, numery: od 3 do 19

13.09 od godz. 8:00 do 12:00

Udryn, Wołownia, numery: od 30 do 37, Hultajewo, Przejma Mała, Sumowo, Ignatówka, numery: od 5 do 9

13.09 od godz. 8:00 do 15:00

Białobłota, numery: od 1 do 6, od 15 do 18

13.09 od godz. 8:00 do 15:00

Stary Skazdub, numery: od 38 do 58

13.09 od godz. 10:00 do 15:00

Kamionka Poprzeczna, numery: od 10 do 17, Malinówka, 27

13.09 od godz. 12:00 do 18:00

Białobłota, numery: od 7 do 14

13.09 od godz. 14:00 do 19:00

Rybalnia

14.09 od godz. 8:00 do 15:00

Prudziszki, numery: od 8 do 9, 15A, 31B, 38, 50, 56, 59, 60, działki: 185/5, 185/8, 396/3, 417/5, plac budowy

14.09 od godz. 8:00 do 12:00