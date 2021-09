Bez prądu w podlaskim. Gdzie 10.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (10.09 15:09) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Stara Chmielówka, numery: od 32 do 48

10.09 od godz. 12:00 do 18:00

powiat sokólski

Jałówka, 3, 4, 5, 6, Kładziewo, od 1 do 13, Trzcianka, 31, 32, 33, 34, 35, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki, Chwaszczewo, 47, 48, 49, Nowowola, od 81 do 109

10.09 od godz. 7:30 do 16:00

Białystok

Białystok, ul. Daktylowa 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ul. Figowa 1, 3, 7, ul. Generała Józefa Hallera 25, 27, ul. Kokosowa 1, 2, 3, 4, 6, 16, ul. Palmowa 14, 20, 20A, 21, 22, 24

10.09 od godz. 6:00 do 19:00

powiat wysokomazowiecki

Sokoły, ul. Kościelna (posesje od nr 1 do 38, w tym kościół i plebania), ul. Krótka (posesja nr 1), ul. Leśna (posesje od nr 1 do 12), ul. Niecała (posesja nr 2), ul. Rynek Kościuszki (posesje od nr 1 do 8), ul. Rynek Mickiewicza (posesje od nr 1 do 20, w tym UG, OSP, apteka), ul. Tykocińska (posesja nr 1)

10.09 od godz. 8:00 do 18:00