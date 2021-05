Będzie więcej ogródków restauracyjnych na Rynku Kościuszki w Białymstoku? Radni proszą o to prezydenta

Wraz z radnym Tomaszem Kalinowskim złożyli interpelację do prezydenta Tadeusza Truskolaskiego.

Zwracamy się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości rozstrzygnięcia strefy ogródków gastronomicznych w Białymstoku. Jak pokazują ostatnie dni, spędzanie czasu w centrum naszego miasta cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno białostoczan jak i osób spoza miasta. By zapewnić naszym możliwość bezpiecznego korzystania z lokalnej oferty gastronomicznej i przeciwdziałać niepotrzebnemu tłoczeniu się ludzi, wnioskujemy o umożliwienie zwiększenia ilości stolików w restauracjach. Działanie to z całą pewnością przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a także umożliwi przyciągnięcie nowych klientów do lokalnych przedsiębiorców