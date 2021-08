BCO współpracuje z placówkami Porozumienia Zielonogórskiego. Dla profilaktyki i szybszej diagnostyki raka piersi

Białostockie Centrum Onkologii może pochwalić się uruchomieniem pierwszej w kraju platformy, która służy do współpracy z placówkami Porozumienia Zielonogórskiego. To ważna informacja dla pacjentek, które chcą wykonać profilaktyczne badania piersi.

- Cieszę się, że to właśnie nasze centrum, jako pierwszy ośrodek onkologiczny na mapie Polski, ma możliwość korzystania z tego udogodnienia. Jesteśmy przykładem dla innych województw, że łącząc siły możemy działać jeszcze sprawniej niż do tej pory, oczywiście dla dobra naszych pacjentów - mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO i dodaje: Chcemy, by efektem nawiązanej współpracy z Podlaskim Związkiem Lekarzy Pracodawców Porozumienia Zielonogórskiego było zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne wśród kobiet i wykrywanie niepokojących zmian w piersiach na wczesnym etapie zaawansowania choroby. Z pewnością, ta platforma to niezwykle przydatne i unikatowe w skali kraju narzędzie, które pomaga lekarzom POZ na szybką reakcję i przekierowanie pacjentek do naszego centrum, gdzie natychmiast możemy rozpocząć proces diagnostyczny, a jak wiemy, w przypadku nowotworów to czas odgrywa kluczową rolę.