Baraż o awans do I ligi. Kalisz ma dużo wzrostu i siły. Pokonać go nie będzie łatwo

Wydaje się, że kaliszanie to idealni rywale dla Biało-Niebieskich. Wigry wygrały bowiem - i to wyraźnie - oba mecze w sezonie zasadniczym - 3:0 na wyjeździe i 2:0 u siebie.

- Mam nadzieję, że nikt w naszej szatni tak nie myśli, bo to wielki błąd. Kalisz to groźny zespół, wybiegany, dysponujący i dużą siłą, i słusznym wzrostem. U nas zaprezentował się bardzo dobrze i w mojej ocenie nie zasłużył na porażkę. A i na wyjeździe nie było wcale tak łatwo, jak sugeruje wysoki wynik - zaznacza trener suwalczan Dawid Szulczek. - Poza tym, baraż to zupełnie inna historia i nie można sugerować się tym, co było wcześniej. Nie mam żadnych wątpliwości, że czeka nas bardzo trudny mecz, ale wierzę, że awansujemy do finału - dodaje.