Bal maturalny zamiast studniówki w II LO w Białymstoku. Były piękne kreacje i wyjątkowy polonez (zdjęcia)

- Jestem bardzo szczęśliwa, że ten bal doszedł do skutku. Bo jednak już od rozpoczęcia szkoły średniej czeka się na tę imprezę. To coś magicznego i super, że dzięki rodzicom i szkole, możemy się tu dzisiaj spotkać - mówi Gabriela Grygoruk, absolwentka II LO.

Impreza wyglądała jak te, na których młodzi ludzie, którzy nie musieli pisać egzaminów dojrzałości w pandemicznych czasach, bawili się na symboliczne sto dni przed maturą. Najpierw było powitanie zebranych gości, potem przyszedł czas na krótkie przemówienia i tradycyjne zatańczenie poloneza. Chociaż ten w II LO do tradycyjnych nie należy.

Niezwykłą choreografię do utworu z serialu "Czasu honoru" autorstwa Bartosza Chajdeckiego, ułożyła nauczycielka Dorota Bondar. Przygotowania do niego rozpoczęły się już we wrześniu. Potem, przez koronawirusa, trzeba było je przerwać. Za to już po maturze, kiedy rząd poluzował obostrzenia, tanieć ćwiczony był w szkole codziennie.

- Ta przerwa w ćwiczeniach była dość długa. Ale na szczęście udało nam się to wszystko później nadrobić i koniec końców stworzyć coś pięknego - stwierdza Gabriela.