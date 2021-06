Bajkowa Fabryka Nadziei przygotowała prezent. Dzieci z oddziału onkologii poleciały do Krakowa rządowym śmigłowcem (zdjęcia) Olga Goździewska

W wyjątkową podróż (17 czerwca) wyruszyli podopieczni białostockiej kliniki onkologii. Chłopcy polecieli do Krakowa rządowym śmigłowcem. Na miejscu czeka ich moc atrakcji. Wszystko po to, by chociaż na jeden dzień zapomnieli o chorobie.