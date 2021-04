Awaria w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zepsuła się brama przeciwpożarowa. Duża scena nieczynna do końca czerwca

Rzecznik OiFP zapewnia, że podczas próby pożarowej obecne były tylko osoby do tego uprawnione.

Pracownicy ogłosili, ze duża scena OiFP nawet w przypadku poluzowania obostrzeń, będzie niedostępna dla widzów do końca sezonu artystycznego, czyli czerwca. Wszelkie wydarzenia kulturalne odbywać się będą w sali kameralnej i amfiteatrze przy ul. Odeskiej oraz w sali koncertowej przy ul. Podleśnej.

-Jeśli są jakieś niedociągnięcia jeśli chodzi o infrastrukturę pożarową, to lepiej, jeśli coś nie zadziała podczas próby niż podczas prawdziwego pożaru. To najlepszy moment, żeby uszkodzone elementy naprawić. Dokładamy starań, by prace związane z naprawą rozpoczęły się jak najszybciej, jednak najbardziej zależy nam na bezpieczeństwie zarówno widzów, jak i naszych pracowników - podsumowuje Małgorzata Jopich.