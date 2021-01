Atak zimy w Białymstoku. Przezydent Białegostoku zwołał sztab kryzysowy 26.01.2021

– Efekt pełnej mobilizacji wszystkich zaangażowanych w utrzymanie bezpieczeństwa w mieście został osiągnięty. To jednak nie koniec starań o poprawę sytuacji w mieście. Warto pamiętać, że wykonawca ma obowiązek doprowadzić drogi do czarnego asfaltu w cztery godziny od ustania opadów śniegu.

Insp. Maciej Daniel Wesołowski, Komendant Miejski Policji poinformował, że na godzinę 9 we wtorek 26.01.2021 sytuacja w mieście nie uzasadniała blokowania wjazdu samochodów ciężarowych do Białegostoku. Zaznaczył, że policjanci monitorują sytuację na drogach. Jeśli będzie tego wymagała to, są przygotowani na zablokowanie wjazdu samochodów ciężarowych do miasta. Komendant podsumował także nocną pracę policjantów, którzy do godziny 9 odnotowali 44 kolizje w mieście, czyli dwa razy więcej niż zwykle. Zaznaczył, że policjanci przyjmują zgłoszenia i reagują na bieżąco.