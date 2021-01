Atak zimy w Białymstoku. Od południa pada śnieg. Możliwe, że spadnie pokrywa o grubości 30 cm. Są kary za odśnieżanie przy poprzednim ataku

Atak zimy w Białymstoku. Od południa 25 stycznia padał śnieg. Możliwe, że spadnie pokrywa o grubości 30 cm

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków od południa w Białymstoku sypał śnieg. Mnóstwo pracy miała straż pożarna. Oprócz walki z połamanymi drzewami i zwisającymi gałęziami, wspierała policję w miejscach, gdzie tiry blokowały ruch. To była trasa Generalska czy wyjazd na Bobrowniki. W regionie przez ciężki śnieg, który oblepia linie energetyczne i drzewa, które spadają na przewody, tysiące odbiorców w Podlaskiem nie ma prądu. To głównie mieszkańcy wsi w gminach: Bielsk Podlaski,

Brańsk,

Czyżew,

Gródek,

Hajnówka,

Łapy,

Krynki,

Michałowo,

Sokółka,

Siemiatycze. Energetycy lokalizują i usuwają usterki, jednak w wiele miejsc awarii ciężko jest się dostać. AKTUALIZACJA 2 Prognoza pogody na 26 i 27 stycznia. Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.01.2021 do godz. 07:30 dnia 27.01.2021

W dzień zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami.

Opady śniegu, miejscami o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie możliwy przyrost o 15 cm. W opadach śniegu okresami pogorszenie widzialności do 500 m.

Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny,lokalnie w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami.

Opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północy i w centrum regionu, miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm, a na południu o około 3 cm.

Temperatura minimalna od -2°C do -1°C.

Wiatr umiarkowany, początkowo także dość silny, w porywach do 60 km/h, później tylko umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich, powodujący miejscami zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.01.2021 do godz. 07:30 dnia 28.01.2021 W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

Opady śniegu, głównie przelotne.Temperatura maksymalna od -1°C do 0°C.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, może powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu.

Temperatura minimalna od -6°C do -4°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni oraz południowo-zach AKTUALIZACJA Straż pożarna w samym Białymstoku ma pełno pracy. Ciężki, mokry śnieg łamie drzewa albo wyrywa je z korzeniami. Jedno z nich przewróciło się na ścieżkę i zaparkowane auta przy ulicy Bolesława Chrobrego na osiedlu Piasta w Białymstoku Magistrat wcześniej wydał stosowny komunikat: informuję, że zakończył się proces weryfikacji protokołów z kontroli funkcjonowania systemu zimowego utrzymania miasta w dniu 20 stycznia, oraz wyjaśnień złożonych przez Wykonawców prac w poszczególnych sektorach miasta.

W efekcie tej analizy podjęto decyzje o naliczeniu kar za niewłaściwą realizację umów. Za utrzymanie ulic głównych we wszystkich sektorach kary wyniosą 131 400 zł. Dodatkowo naliczono kary za złą jakość utrzymania chodników w dwóch sektorach. W sektorze III kara wyniesie 9 400 zł, a w sektorze IV - 8 000 zł. Łącznie za działania w dniu 20 stycznia zostało nałożonych 8 kar o łącznej wysokości 148 800 złotych.

Dodatkowo naliczono kary za wcześniejsze działania firm odpowiedzialnych z utrzymanie ulic w dniach 16, 17 i 18 stycznia. Kary zostały naliczone za nieskuteczne działania w zwalczaniu śliskości i naboju śnieżnego, brak możliwości likwidowania śliskości za pomocą piasku (piasek Wykonawcy zamarzł), brak posypywania newralgicznych ulic miasta, skrzyżowań i podjazdu mieszanką chlorku wapnia, soli i piasku. Wysokość naliczonej kary wynosi 131 400 zł.

Naliczono także karę za nieskuteczne działania Wykonawcy przy zimowym utrzymaniu węzła Porosły (to dodatkowa umowa podpisana po zakończeniu tej inwestycji). W tym przypadku kara wynosi 5 100 zł. Na tym etapie postępowania Wykonawcy przysługuje wniesienie odwołania do sądu. Informację komentuje prezydent miasta na twitterze:

Prezydent zaapelował również do mieszkańców, aby pozostali w domach. Z powodu dużych opadów śniegu mogą być trudności z przejazdem przez miasto.

PROGNOZA POGODY

Ważność: od godz. 13:30 dnia 25.01.2021 do godz. 19:30 dnia 25.01.2021

Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite. Przemieszczające z południa na północ regionu opady śniegu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. W opadach śniegu okresami pogorszenie widzialności do 200- 500 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr na ogół słaby, dopiero wieczorem wzmagający się do umiarkowanego, okresami porywistego, z kierunków zmieniających się i wtedy może powodować zawieje śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 25.01.2021 do godz. 19:30 dnia 26.01.2021 W nocy zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. W opadach śniegu okresami pogorszenie widzialności do 200 - 500 m. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami także dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni, będzie powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. Opady śniegu, miejscami o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie możliwy przyrost o 15 cm. W opadach śniegu okresami pogorszenie widzialności do500 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, lokalnie w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 26.01.2021 do godz. 19:30 dnia 27.01.2021 W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północy i w centrum regionu, miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm, w na południu o około 5 cm. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, początkowo także dość silny, w porywach do 60 km/h, później tylko umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich, powodujący miejscami zawieje oraz zamiecie śnieżne. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu, głównie przelotne. Temperatura maksymalna od -1°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, może powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne, południowo-zachodni i zachodni Atak zimy w Białymstoku (25.01.2021)