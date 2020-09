Arcybiskup Tadeusz Wojda powołał formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Białostockiej. Sakramentu udzielą żonaci

Zobacz: Msze święte - Białystok. Godziny mszy świętych w Białymstoku [LISTA i adresy parafii i kościołów]

To jednak nie wystarczy. Kandydaci muszą przejść specjalny kurs, przygotowujący do posługi. By do niego się zakwalifikować muszą wypełnić ankietę, a ponadto przedstawić opinię ks. proboszcza z motywacją ustanowienia nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w parafii. W przypadku kandydata związanego sakramentem małżeństwa okazać także pisemną zgodę żony.

- Już mamy pierwsze zgłoszenia – mówi ks. Łukasz Żuk. - Na pewno kurs formacyjny się rozpocznie.

Zakwalifikowani na niego kandydaci spotkają się na inauguracji 4 października w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 10 pod przewodnictwem metropolity białostockiego. Inauguracja kursu nastąpi 4 października mszą św. w Sokółce.