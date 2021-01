Anita Janeczek-Romanowska, Mikołaj Marcela - Jak zapewnić swojemu dziecku najlepszy start. Edukacja i rozwój zgodne z naturalnymi potrzebami

Przed rodzicem każdego malucha piętrzą się pytania: po czym poznać, że dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola? Jak efektywnie wspierać rozwój i edukację dzieci w wieku przedszkolnym? Na co zwracać uwagę w trakcie edukacji w pierwszych latach życia? Czy pozwolić dziecku się bawić, czy jak najszybciej zacząć zachęcać je do nauki? Jak się z nim komunikować bez krzyku i przemocy?

Jak łatwo się domyślić, Anita Janeczek-Romanowska i Mikołaj Marcela przy wyborze przedszkola radzą bardziej skupić się na tym czy dziecko będzie mogło się wyśpiewać, wytańczyć i wybawić, niż siedzieć w kącie i pilnie szlifować literki. Dlaczego? Tłumaczą to przejrzyście i przekonująco. Podobnie jak wyznaczanie granic i zbudowanie świadomości, ze wychowanie to ciężka praca i partnerstwo z dzieckiem. A pozwalanie na korzystanie z elektronicznych mediów? Przy delikatnym nadzorze rodzicielskim i tłumaczeniu zagrożeń to oczywistość. Bo to od rodziców zależy, ile dzieci będą miały czasu na zabawę oraz to, czy i jaki będą miały dostęp do nowych technologii.