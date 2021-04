Amnesty International powoła Grupę Lokalną w Białymstoku

- Nasze Grupy Lokalne są już w kilku miejscowościach w Polsce i obejmują zasięgiem swojej działalności mniejsze i większe społeczności lokalne. Do tej pory to osoby z danej miejscowości same zgłaszały do biura stowarzyszenia chęć powołania grupy. Tym razem to my chcemy wyjść z inicjatywą i pomyśleliśmy o Białymstoku - mówi Filip Jach, koordynator aktywizmu.

Grupy Lokalne to zespoły osób, które decydują się bronić praw człowieka w swojej społeczności lokalnej oraz na świecie. Członkowie takiej grupy organizują i biorą udział w manifestacjach, marszach, wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Ich celem jest pokazanie, że możliwy jest świat, w którym prawa człowieka są przestrzegane.

Spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi odbędzie się 29 kwietnia w formule online. Podczas wydarzenia aktywiści przedstawią strukturę i działalność Amnesty International. Opowiedzą o tym, jak działają inne Grupy Lokalne oraz przedstawią swoje plany dotyczące białostockiej grupy.