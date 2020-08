Akcja promocyjna w Alfa Centrum. Dostaniesz poduszkę dekoracyjną za paragon! (ZDJĘCIA)

Tylko w weekend 29-30 sierpnia do zdobycia stylowe poduszki. To nagrody w wyjątkowej akcji promocyjnej pod hasłem „Ale gadżet!”. Wystarczy zrobić zakupy i zgłosić się do punktu odbioru z paragonem.

Alfa Centrum, z okazji powakacyjnego weekendu handlowego, przygotowała dla swoich klientów błyskawiczną promocję. Do zdobycia będą unikatowe poduszki zaprojektowane specjalnie dla centrum. Kolekcja składa się z ośmiu wzorów. Mogą stanowić ciekawy detal w każdym mieszkaniu – dopełnią zarówno klasyczne, jak i bardziej nowoczesne wnętrza. Zrób zakupy i pokaż paragon Aby otrzymać wybraną poduszkę, wystarczy zarejestrować w Punkcie Obsługi Promocji paragony za zakupy dokonane w trakcie weekendu w sklepach i punktach usługowych na terenie Alfa Centrum. Zobacz też:Kolejne firmy wspierają białostockich lekarzy i ratowników w walce z koronawirusem Do odbioru nagrody uprawniają paragony na kwotę min. 100 zł (można zsumować maksymalnie 2 paragony), które należy okazać w Punkcie Obsługi Promocji, a także zeskanować w aplikacji SEZAM. Z promocji można korzystać wielokrotnie. Możesz wybrać swoją poduszkę!

Klienci mogą wybierać spośród ośmiu wzorów poduszek. Promocja trwa w dniach 29-30 sierpnia – do wyczerpania zapasów. Na klientów Alfa Centrum czeka 500 poduszek, jedna osoba będzie mogła odebrać maksymalnie 8 wzorów, za każdym razem spełniając warunki promocji.