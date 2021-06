Organizatorzy mają nadzieję zebrać co najmniej 15 litrów krwi, wszystko po to, by uczcić jubileusz 15-lecia Chóru OiFP. Stanowiska do poboru krwi będą zorganizowane w foyer opery od godz. 9.00 do 13.00. Do udziału w akcji zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby w miłej atmosferze i nietypowym miejscu podzielić się cennym darem.