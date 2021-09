Akcja "Czysty Białystok". Miasto proponuje mieszkańcom wspólne sprzątanie. Zapewni rękawiczki i worki

Miasto Białystok zaprasza mieszkańców do udziału w akcji „Czysty Białystok”.

- Zachęcamy dzieci, młodzież i wszystkich mieszkańców naszego miasta do posprzątania terenów w swoim sąsiedztwie. Do współpracy miasto zaprosiło także Nadleśnictwo Dojlidy, spółkę „Lech” oraz firmy wywozowe z sektora gospodarki odpadami. Udział w przedsięwzięciu mogą wziąć zarówno placówki oświatowe, jak i mieszkańcy Białegostoku, którzy wraz z rodzinami mogą chodząc po osiedlach i okolicznych lasach wypełniać worki odpadami. Uczestnicy akcji zostaną zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki ochronne - informuje Eliza Bilewicz-Roszkowska z białostockiego magistratu.

Wszyscy chętni do uczestnictwa w kampanii mogą zgłaszać grupy do Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W tym celu należy wypełnić załączony formularz, a następnie przesłać go na adres: [email protected]

Należy podać nazwę grupy i adres jej lidera, termin sprzątania (dzień i godzinę), liczbę osób, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę, wskazać teren, który będzie sprzątany oraz miejsce składowania śmieci (według załączonego formularza). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 85 879 73 34, 667 653 440 (Paweł Kondel).