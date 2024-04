Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowszy przetarg. AMW wysprzedaje stary, honkery, lubliny, a także mercedesy w atrakcyjnej cenie Adrian Kuźmiuk

Kwietniowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego na pojazdy zainteresował rzesze sympatyków motoryzacji Najnowsze licytacje AMW co miesiąc przyciągają amatorów wojskowych pojazdów. Tym razem do oferty trafiło kilkadziesiąt ciekawych pozycji. Do kupienia jest m.in. mercedes 290 GD, mitsubishi pajero, czy opel movano. W ofercie znalazły się także terenowe honkery, ciężarowe stary oraz autobusy autosan. Nie ma co zwlekać. Na wojskowy sprzęt od AMW zawsze jest popyt.