Agata Korhauser-Duda rozmawiała z bezdomnymi ze stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku przez kamerkę internetową

– Dzięki stowarzyszeniu jestem teraz człowiekiem, który funkcjonuje w społeczeństwie, który ma rodzinę. Jestem za to niewymownie wdzięczny – wyznał jeden z podopiecznych, a obecnie też wolontariusz w stowarzyszeniu.

W czasie spotkania podjęto temat niezwykle różnych i złożonych przyczyn bezdomności oraz potrzeb osób znajdujących się w kryzysie. Swoimi historiami podzielili się podopieczni stowarzyszenia, którzy w ośrodku otrzymali wsparcie. Często są to osoby chore, wymagające pomocy w uporządkowaniu zobowiązań komorniczych i sytuacji prawnej, natrafiające na swojej drodze na wiele trudności i barier.

– Bardzo dziękuję za wykonywaną przez Państwa pracę. Cieszę się, że znaleźli państwo swoje miejsce i że udało się wyjść z bezdomności. Bardzo trudno jest znaleźć w sobie siłę do wyjścia z kryzysu, ale jeśli ktoś wyciąga pomocna dłoń, to warto skorzystać. Cieszę się ze mieliście państwo taką możliwość i oferujecie ją kolejnym potrzebującym – W swoich działaniach jesteście najbardziej wiarygodni i stanowicie dowód, że wspólnymi siłami można przezwyciężyć wszystkie przeciwności - mówiła do zgormadzonych Agata Duda, żona prezydenta Polski.

Rozmowy z pierwszą damą traktowały również o budowie mieszkań treningowych wspomagających oraz o zdobywaniu doświadczenia i doskonaleniu umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

Kolejną planowaną przez stowarzyszenie inwestycją jest budowa ośrodka dla najuboższych seniorów wraz z ogrodem i budynkiem gospodarczym umożliwiającymi uprawę roślin i hodowlę zwierząt na użytek podopiecznych ośrodka.