Adam Zdanowicz stworzył wyjątkowy rower dla chorej Eryki (zdjęcia)

Dziewczynka nie ma prawej rączki i kości długich w nóżkach. Jest szansa na to, że będzie w przyszłości samodzielna, lecz do tego niezbędne będą skomplikowane operacje wydłużania kości i wieloletnie rehabilitacje.

Teraz Zdanowicz zaprezentował swoje nowe dzieło. To rower elektryczny stworzony specjalnie dla Eryki, pochodzącej z Woli Zambrowskiej dziewczynki chorującej na wrodzoną wadę narządów ruchu.

- Trójkołowy rower trójkołowy który miała, nie spełniał jej potrzeb. Eryka nie jest jeszcze wystarczająco silna i potrzebowała i potrzebowała w nim pewnych usprawnień. A jako że moja pracownia zajmuje się nietypowymi rzeczami i nierzadko są to też rowery dla osób z niepełnosprawnościami, podjąłem się modernizacji tego roweru - opowiada Adam Zdanowicz.

Prace nad rowerem trwały około pół roku. Po tych długich miesiącach w warsztacie i wielu konsultacjach z Eryką i jej rodzicami, jest nie do poznania. Zmieniliśmy jego geometria, sposób skręcania i pedałowania. Trzeba było go wydłużyć i zwiększyć jego wysokość. A co najważniejsze zyskał napęd elektryczny.

- Teraz Eryka może polegać tylko i wyłącznie na sobie. Dzięki napędowi, już bez pomocy rodziców może pokonywać przeszkody i wjeżdżać pod górę. Ten rower dał jej wolność. To taka mała rakieta, którą może się poruszać w przestrzeni miejskiej, czuć się bezpiecznie ale i niezależnie - przyznaje konstruktor pojazdu.