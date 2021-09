Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskali najlepsze wyniki podczas egzaminów lekarsko-dentystycznych

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy to polski egzamin medyczny, do którego przystępują lekarze dentyści, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu. Do sesji jesiennej egzaminu przystąpiło w całym kraju 1483 osób, uzyskując średnio 152,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 189 a minimalny 49 punktów. Dziewięćdziesięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199.