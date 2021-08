80. rocznica zagłady pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy (ZDJĘCIA)

Eksterminacja pacjentów szpitala w Choroszczy

Uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zagłady pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy odbyła się tradycyjnie przed pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Kolonii Fasty (w gminie Dobrzyniewo). To tu 29 sierpnia 1941 roku hitlerowscy żołnierze ciężarówkami przewieźli chorych do lasu i ich rozstrzelali. Według różnych źródeł zginęło wówczas od 500 do 700 osób.

