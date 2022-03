43-latek z zarzutami zabójstwa i zgwałcenia białostockiej pielęgniarki w 2001 r. Grozi mu dożywocie (foto, wideo)

To zabójstwo poruszyło nie tylko mieszkańców Białegostoku, ale też całą Polskę. Ofiara to 30-letnia Agnieszka D. - lubiana i szanowana pielęgniarka z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Jak wynika z ustaleń śledczych, 16 sierpnia 2001 r. 30-latka zaprosiła do siebie do domu przy ul. Jurowieckiej kuzynkę. Panie spędziły ze sobą parę godzin. Około godziny 22 Agnieszka odprowadziła krewną na przystanek autobusowy przy ul. Piłsudskiego. Potem wracała do domu. Ale tam nie dotarła. Została zaatakowana kilkanaście metrów od swojego bloku.

Ciało kobiety znalazła w krzakach spacerowiczka z psem. Nieprzytomna Agnieszka D. jeszcze żyła. Była zgwałcona, przyduszana, ręce miała związane kablem, a w ustach tkwił knebel z jej własnej bielizny zerwanej przez napastnika. Stan kobiety lekarze określili jako bardzo ciężki. Jej mózg długo był pozbawiony tlenu. Zmaltretowana 30-latka zapadła w śpiączkę. Po 6 miesiącach zmarła w szpitalu.