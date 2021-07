32. Jarmark Dominikański w Choroszczy już 1 sierpnia. Będą wystawcy rękodzieła, warsztaty i koncert Szymona Wydry

Jarmark Dominikański w Choroszczy to zawsze ciekawe wydarzenie dla mieszkańców regionu. Co roku przed pałacykiem Branickich zjeżdżają się wystawcy rękodzieła i lokalnych przysmaków. Oprócz tego jarmark to miejsce spotkań przy muzyce na żywo i okazja do wzięcia udziału w ciekawych warsztatach.

Program koncertowy 32. Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy tradycyjnie już otworzy ludowy zespół Klepaczanki. Po nim wystąpi Mikron. Ich muzyka inspirowana jest rytmami wschodnimi. 15-osobowa grupa wykonuje utwory dawne i współczesne w języku polskim, białoruskim, ukraińskim czy rosyjskim.